В Рязани сняли ограничения для музеев и библиотек

После разрешения Роспотребнадзра губернатор снял еще ряд ограничений в Рязанской области. Касаются они библиотек и музеев.

Согласно постановлению главы региона, музеям разрешили экскурсии, но численность групп не должна превышать 20 человек.

В библиотеках по количеству посетителей ограничений нет.

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