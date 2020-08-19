За сутки большего всего зараженных коронавирусом выявили в Железнодорожном районе

За сутки большего всего зараженных коронавирусом - в Железнодорожном районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно последним данным на утро 19 августа, в Рязанской области зарегистрированы 6827 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 3511 проживают в Рязани.

По районам Рязани заболевшие распределились следующим образом:

- в Московском районе – 1149 случаев заражения (+2 в сравнении с 18 августа);

- в Октябрьском районе – 986 (+3) зараженных;

- в Железнодорожном районе – 853 (+7) заболевших;

- в Советском районе – 523 (+2) случая заражения.

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