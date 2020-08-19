В трех районах Рязанской области 19 августа отключат электричество.

19 августа в трех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- село Чернобаево — с 08:00 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Чембар — с 09:00 до 20 августа 17:00.

Михайловский район:

- деревня Поярково, деревня Вилки — с 09:00 до 16:30.

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