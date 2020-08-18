В Рязани увеличат количество автобусов на нескольких маршрутах.
В Рязани на нескольких маршрутах общественного транспорта увеличат количество автобусов, сообщает пресс-служба городской администрации. Сделают это для «улучшения качества транспортного обслуживания рязанцев».
Уже с 19 августа:
- маршрут №53 «ДПР-5 – поселок Семчино» будут обслуживать 20 автобусов среднего класса;
- маршрут №62 «поселок Мехзавода – ТЦ Круиз» — восемь автобусов;
- маршрут №62а «поселок Мехзавода – ТЦ Круиз» — три автобуса;
- маршрут №68 «поселок Юбилейный – Трудовая (поселок Шлаковый)» — 15 автобусов.
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