Общество 18 августа 2020 18:06

В Рязани увеличат количество автобусов на нескольких маршрутах

Дополнительный транспорт пустят на 53, 62 и 68 маршруты. Все делается улучшения качества обслуживания пассажиров. Так говорят в администрации города