Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Рязани увеличат количество автобусов на нескольких маршрутах

Дополнительный транспорт пустят на 53, 62 и 68 маршруты. Все делается улучшения качества обслуживания пассажиров. Так говорят в администрации города
КомментироватьОставить комментарий
В Рязани увеличат количество автобусов на нескольких маршрутах.

В Рязани увеличат количество автобусов на нескольких маршрутах.

В Рязани на нескольких маршрутах общественного транспорта увеличат количество автобусов, сообщает пресс-служба городской администрации. Сделают это для «улучшения качества транспортного обслуживания рязанцев».

Уже с 19 августа:

- маршрут №53 «ДПР-5 – поселок Семчино» будут обслуживать 20 автобусов среднего класса;

- маршрут №62 «поселок Мехзавода – ТЦ Круиз» — восемь автобусов;

- маршрут №62а «поселок Мехзавода – ТЦ Круиз» — три автобуса;

- маршрут №68 «поселок Юбилейный – Трудовая (поселок Шлаковый)» — 15 автобусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!