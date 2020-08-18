Стоянка транспортных средств в районе Лесопарка будет ограничена

19 августа стоять здесь будет нельзя.

Стоянка транспортных средств в районе дома №1 по Окскому шоссе 19 августа будет ограничена с 05.00 до 19.00 19 августа. Это связано с мероприятиями стартующего III делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учесть эту информацию и не оставлять личный транспорт на указанной территории.

Мы рассказывали о том, как ведут некоторые предприниматели бизнес в Рязанской области. Так, один из них в обход налоговой построил и продал целый поселок, уведя от налогообложения более 52 миллионов.

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