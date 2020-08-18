СК рассказал, как рязанка пыталась сжечь дочь с ее любовником.

Следственный комитет рассказал подробности преступления в Шацком районе, где 61-летняя женщина пыталась сжечь в бане свою 34-летнюю дочь с любовником (читать подробнее).

По данным следствия, утром 17 августа в деревне Новая пьяная женщина после семейного конфликта закрыла снаружи на запорное устройство дверь бани, в которой находились ее 34-летняя дочь и 22-летний знакомый дочери.

Чтобы убить их, она облила входную дверь бани бензином и подожгла. Вышедший во двор дома сосед, увидев огонь, потушил, а потом открыл дверь бани и освободил потерпевших.

В настоящее время подозреваемую задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

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