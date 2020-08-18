Вертолет рязанской санавиации совершил уже десять вылетов

Вертолет санавиации востребован в регионе. Фото: сайт регионального минздрава.

Как рассказали в минздраве Рязанской области, на минувшей неделе вертолет санитарной авиации выполнил десятый рейс. И каждый раз на его борту находились, зачастую - юные, пациенты из отдаленных уголков региона.

Скопин, Сараи, Сасово, Касимов, Ряжск: вот некоторые точки, где люди получили дополнительный шанс на спасение. За время использования вертолета санавиации было опробовано все медицинское оборудование на борту. Для спасения пациентов применяли аппарат ИВЛ, многофункциональный монитор пациента, кардиопомпу для непрямого массажа сердца и вакуумный матрас, который необходим для пациентов с политравмой.

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