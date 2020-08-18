Рязанка пыталась сжечь в бане свою 35-летнюю дочь с ее любовником

Следователи СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело против женщины, которая пыталась сжечь в бане под Рязанью дочь с любовником, сообщает Lenta.

Именно покушением на убийство расценили следователи действия подозреваемой.

По предварительным данным, замужняя 35-летняя дочь подозреваемой стала встречаться с 23-летним кладовщиком, но мать, сидевшая с двумя внуками, была категорически против появления любовника.

Вечером, когда любвеобильная пара уединилась в бане, женщина облила постройку бензином и подожгла. Дочь вместе с ухажером успели выбить окно и выбраться наружу.

Кстати, Следственный комитет опубликовал подробности преступления. Подозреваемая в попытке убийства перед тем, как облить баню бензином, закрыла дверь на засов с наружной стороны (читать подробнее).

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