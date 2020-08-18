Еще 26 рязанцев прибавились к числу больных коронавирусной инфекцией

Коронавирусной инфекции подвержен любой возраст. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как мы и ожидали, 18 августа 2020 г. в регионе выявлено еще 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эта информация предоставлена оперативной рабочей группой правительства Рязанской области,

Таким образом, с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 6798 человек. Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава. Несложно подсчитать, что вместе с условно зараженными под контролем врачей 6827 человек. И цифра неумолимо движется к семи тысячам официально заболевших коронавирусом.

Напомним, что по последним данным, в рязанских больницах в тяжелом состоянии находится 15 пациентов.

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