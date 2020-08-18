Отопительный сезон в Рязанской области: Касимов находится в зоне риска

17 августа на совещании в областном правительстве обсудили ход подготовки региона к отопительному сезону. По словам министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова, в зоне риска в этом отношении находятся Старожиловский, Ряжский, Шацкий районы, а также город Касимов.

Как отметил глава администрации города Игорь Авдеев, проблема в серьезной изношенности коммунальных сетей и нехватке денег на их капитальный ремонт. Кроме того, имеются долги перед ресурсоснабжающими организациями.

— В настоящее время идет работа по определению источника финансирования, — сказал чиновник.

Глава региона поручил министерству ТЭК и ЖКХ подготовить предложения, где и какие средства область сможет вовремя взять, чтобы провести необходимый ремонт и подготовить Касимов к отопительному сезону.

Напомним, на этом же совещании глава администрации Рязани Елена Сорокина озвучила сумму долга МУП «РМПТС», а также сообщила, когда задолженность будет погашена (читать подробнее).

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