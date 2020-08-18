Прокуратура Рязанской области взяла на контроль проверку по трагическому ДТП

При таком ударе выжить в легковом автомобиле невозможно. Чуда не случилось. Фото: сайт регионального УМВД.

Как нам сообщили, прокуратура Рязанской области взяла на контроль проверку по смертельному ДТП в Скопинском районе. С места аварии изъяты вещественные доказательства, устанавливаются необходимые обстоятельства происшедшего.

Напомним, что в результате аварии водитель легковушки и пассажиры, 28-летняя женщина и двухлетний мальчик, скончались на месте.

Мы вам предлагаем кадры страшного видео, снятого непосредственно с места трагедии. Прежде чем выехать на встречную полосу, вспоминайте о них почаще.

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