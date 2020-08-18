Пчеловод отсудил у АО "Рязанский картофель" почти полтора миллиона рублей

Погибли 38 пчелосемей с приплодом. Фото: Павел АВЕРИН

Решением Рязанского областного суда, которое уже вступило в законную силу, АО "Рязанский картофель" выплатит пчеловоду из села Чернава Милославского района материальный ущерб в размере более 1 млн 400 тысяч рублей.

Ответчик 5-6 мая 2019 года обработал в период, когда происходит массовый медосбор, с нарушением установленных правил, без своевременного надлежащего извещения владельцев пчел, препаратами, которые являются опасными для пчел и приводят к их гибели, а также запрещенным – авиационным способом.

У истца-пчеловода пасека находилась в непосредственной близости от полей "Рязанского картофеля" - 38 пчелосемей погибли. Факт гибели установлен актом обследования Рязанской областной ветеринарной лабораторией и комиссией в составе должностных лиц инспекторского надзора, Милославской районной ветеринарной станции, администрации сельского поселения села Чернава.

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