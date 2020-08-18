Из озера под Рязанью водолазы извлекли труп очередного утопленника

Утром 18 августа из озера Сегденское Рязанского района водолазы извлекли тело 42-летнего мужчины, сообщает региональное управление МЧС.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Уже известно, что труп утопленника нашли в месте, которое не было оборудовано для купания.

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