Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Из озера под Рязанью водолазы извлекли труп очередного утопленника

Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа
КомментироватьОставить комментарий

Утром 18 августа из озера Сегденское Рязанского района водолазы извлекли тело 42-летнего мужчины, сообщает региональное управление МЧС.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Уже известно, что труп утопленника нашли в месте, которое не было оборудовано для купания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ЧП