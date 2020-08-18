Трагическое ДТП случилось ранним утром в Рязанской области

Шансы выжить в этой аварии равнялись нулю. Фото: сайт регионального УМВД.

В полиции рассказали, что сегодня, 18 августа, примерно 06.25 на 257 км автодороги Р22 "Каспий" в Скопинском районе случилась настоящая трагедия. 32-летний житель города Волгограда, управляя легковым автомобилем Mazda CX5, двигался со стороны Тамбова в направлении Москвы. Его иномарка столкнулась со встречным грузовиком марки "Камаз".

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажиры, 28-летняя женщина и двухлетний мальчик, скончались на месте аварии. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники полиции.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства страшной аварии. Позже стало известно, что это ДТП взяла на контроль Рязанская областная прокуратура.

Удар страшной силы буквально скинул автомобили с дороги. Фото: сайт регионального УМВД.

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