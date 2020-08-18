«Авиадартс-2020»: штурмовики и боевые вертолеты из Белоруссии прилетели в Рязань

Стало известно, когда пройдет международный "Авиадартс-2020" под Рязанью. Фото: Кирилл ЛОМАКИН

На аэродроме под Рязанью приземлились самолеты и боевые вертолеты из Белоруссии для участия в конкурсе «Авиадартс-2020».

Экипажи штурмовика Су-25, учебно-боевого самолета Як-130 и вертолетов Ми-8 и Ми-24 перебазировались из пунктов дислокации и доставили инженерно-технический состав, а также наземное оборудование для обслуживания авиационной техники. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020» пройдет в Рязанской области с 23 августа по 5 сентября.

Зачет будет проводиться в четырех номинациях:

- истребительная авиация;

- штурмовая авиация;

- армейская авиация на боевых вертолетах;

- армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Напомним, 14 августа сервисы слежения за воздушными судами зафиксировали, что военно-транспортный самолет Минобороны Белоруссии приземлился в месте дислокации российской дивизии ВДВ на аэродроме в Рязани (читать подробнее).

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