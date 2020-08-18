«Авиадартс-2020»: штурмовики и боевые вертолеты из Белоруссии прилетели в Рязань

Стало известно, когда пройдет международный "Авиадартс-2020" под Рязанью.
Фото: Кирилл ЛОМАКИН
На аэродроме под Рязанью приземлились самолеты и боевые вертолеты из Белоруссии для участия в конкурсе «Авиадартс-2020».
Экипажи штурмовика Су-25, учебно-боевого самолета Як-130 и вертолетов Ми-8 и Ми-24 перебазировались из пунктов дислокации и доставили инженерно-технический состав, а также наземное оборудование для обслуживания авиационной техники. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Напомним, международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020» пройдет в Рязанской области с 23 августа по 5 сентября.
Зачет будет проводиться в четырех номинациях:
- истребительная авиация;
- штурмовая авиация;
- армейская авиация на боевых вертолетах;
- армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.
Напомним, 14 августа сервисы слежения за воздушными судами зафиксировали, что военно-транспортный самолет Минобороны Белоруссии приземлился в месте дислокации российской дивизии ВДВ на аэродроме в Рязани (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!