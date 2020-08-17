Николай Любимов: Рязанская область недополучит 4,5 млрд рублей

17 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым. Во время разговора зашла речь о ситуации в экономике региона.

- По прогнозам, 4,5 миллиардов рублей доходов недополучаем по этому году. Тем не менее, мы постарались, чтобы пандемия не отразилась катастрофическим образом на состоянии экономики в целом. Нам предстоит решить еще много задач по возвращению ее в нормальное состояние и обеспечению стабильного развития, - приводит слова Любимова пресс-служба регионального кабмина.

Также губернатор сообщил, что продолжается работа по привлечению в регион инвесторов, а также развитию уже существующих предприятий.

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