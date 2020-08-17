Рязанец, задержанный за угрозу убийством, заявил об избиении полицейскими

Кадр из видеоролика в котором прозвучали угрозы рязанскому журналисту.

В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали информацию об избиении полицейскими рязанского предпринимателя Ильи Бобова. Ранее мужчина заявил, что его задержали и избили силовики, а затем применили в отношении него электрошокер.

«Сообщаем, что 13 августа мужчина доставлялся в отдел МВД России по Советскому району города Рязани для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту угрозы убийством одному из известных рязанских журналистов», - сообщили в полиции.

Также в ведомстве подтвердили, что в подразделение собственной безопасности 32-летний рязанец обратился 14 августа, и по факту его заявления проводится проверка.

Напомним, что полицейские возбудили административное дело по факту несанкционированной акции, прошедшей поздно вечером 26 июня на улице Почтовой. Поводом для акции послужило творчество блогера и главного редактора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова. Известно, что Илья Бобов имел непосредственное отношение к данному событию.

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