Елена Сорокина озвучила сумму долгов РМПТС

Общая задолженность МУП «РМПТС» за потребленные топливно-энергетические ресурсы составляет около 500 млн рублей. Об этом на совещании у губернатора доложила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Из этой суммы более 114 млн рублей составляет текущая задолженность, а 384 млн рублей - просроченная задолженность. Период просрочки — два-три летних месяца.

— С начала отопительного периода до конца года вся просроченная кредиторская задолженность МУП «РМПТС» будет ликвидирована, а текущая задолженность в сравнении с началом 2020 года будет меньше. Такие планы мы перед собой ставим, — заявила Сорокина.

Кроме того, глава администрации отметила, что во время проверки сотрудники Ростехнадзора выявили на муниципальном предприятии 65 недостатков.

— Но они незначительно влияют на ход подготовки к отопительному сезону. До 1 ноября все выявленные нарушения будут устранены, — заверила мэр.

Что касается подготовки к отопительному сезону в 2020 году, то РМПТС запланировало более 690 млн рублей. В эту сумму входят собственные средства, а также субсидии из областного и городского бюджетов.

Напомним, РМПТС серьезно задолжало Ново-Рязанской ТЭЦ. Причина долгов муниципальщиков якобы в том, что в период пандемии коронавируса снизились платежи населения за оплату услуг ЖКХ.

ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» направило в адрес РМПТС предупреждение о введении режима ограничения подачи тепла в случае непогашения долгов. А если и после этого РМПТС не рассчитается, то подача тепла прекратится полностью (читать подробнее).

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