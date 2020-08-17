На капремонте дома в Рязани была замечена бригада африканцев

Экзотическая бригада убирала строительный мусор.

На капитальном ремонте многоквартирного дома, расположенного на улице Крупской в Рязани, была замечена чернокожая бригада. Молодые люди, общавшиеся между собой на иностранном языке, убирали строительный мусор, оставшийся после демонтажа отмостки.

При этом подрядчиком капремонта здания является индивидуальный предприниматель Сергей Васильевич Задубровский. Он рассказал корреспонденту «Комсомолки», что данный дом находится на субподряде, а молодые люди экзотической внешности - студенты одного из рязанских вузов.

Отметим, что это уже не первый случай когда к работам по капитальному ремонту привлекается столь экзотическая с точки зрения коренных рязанцев бригада. В 2018 году фасад дома на Первомайском проспекте тоже ремонтировали африканцы. Тогда жители дома, кстати, остались очень довольны качеством проделанной работы.

Напомним, что законодательство РФ позволяет трудиться иностранным учащимся даже если они приехали в страну по студенческой визе и не имеют разрешения на работу. Делать это можно, если они трудятся на каникулах (подпункт 6 пункта 4 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации») или проходят практику.

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