Елена Митина: Считаю неприемлемым собирать с родителей средства на закупку рециркуляторов воздуха

Фото: РОО "Единая Россия".

«Единая Россия» направила в Министерство просвещения РФ письмо о необходимости запретить собирать с родителей учащихся школ средства на покупку так называемых рециркуляторов. Об этом сообщила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.

«Мы направили в ведомство просьбу — настоятельно рекомендовать регионам закупать рекомендованные Роспотребнадзором устройства за счет бюджетных средств. И профильное министерство нас поддержало. Никаких поборов для соблюдения санитарных норм и требований в школах быть не должно. Ни в коем случае нельзя брать с родителей деньги на эти цели, тем более в такое трудное время», — заявила Алена Аршинова.

Депутат Государственной Думы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина пояснила, что 30 июня 2020 года Роспотребнадзор выпустил постановление с новыми требованиями к организации учебного процесса. В частности, в общеобразовательных организациях кроме утреннего фильтра с измерением температуры, запрета проведения массовых мероприятий и отмены кабинетной системы появилось и такое правило, как регулярное обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов.

«Установлен такой прибор должен быть в каждом классе. При отсутствии рециркуляторов школы не пройдут приемку и не смогут открыться в новом учебном году», — рассказала Елена Митина.

Парламентарий добавила, что в отдельных регионах в связи с необходимостью выполнения данного требования и при дефиците собственных средств руководство некоторых школ в нарушение законодательства решило осуществить закупку рециркуляторов за счет средств родителей.

«Считаю неприемлемым собирать с родителей средства на закупку необходимого оборудования, особенно сейчас, когда из-за пандемии коронавируса финансовый достаток в большинстве семей существенно снизился, — отметила Елена Митина. — В Рязанской области закупка рециркуляторов осуществляется за счет средств местного бюджета».

Региональный координатор партпроекта «Новая школа» подчеркнула, что если поступят жалобы со стороны родителей на неправомерный сбор денежных средств на эти цели, каждое заявление будет рассмотрено и по ним будут приняты меры.

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