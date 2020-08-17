В Лесопарке задержали закладчика с партией мефедрона

Во время задержания полицейские обнаружили в одежде 27-летнего рязанца 30 г мефедрона, и как оказалось, это была оптовая партия, которую он должен был расфасовать на небольшие свертки. Позже оперативники нашли на улице Шевченко сверток кокаина массой 1 грамм.

В настоящее время против наркоторговца возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Сейчас следствие устанавливает сообщников дельца.

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