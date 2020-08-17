В Рязанской области выявили 19 нарушений охотничьих угодьях

С 14 по 16 августа в лесах Рязанской области прошло 29 рейдов для пресечения незаконной охоты и оборота охотничьего оружия. Участвовали в них участковые, сотрудники ППС и ГИБДД, а также народные дружинники.

Всего полицейские проверили более 140 мест массового пребывания граждан и пресекли 19 административных нарушений.

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