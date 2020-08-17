Клера Асташкина спасла не одну жизнь ребенка. Фото из личного архива.

Скончалась Клера Владимировна Асташкина – родоначальник детской реанимации и интенсивной терапии в Рязанской области. Об этом сообщила группа регионального минздрава ВКонтакте.

Асташкина была одним из первых детских хирургов в нашем регионе. В свое время она вошла в первый врачебный состав отделения детской хирургии. Его открыли в январе 1967 года. В течение 18 лет она руководила детским хирургическим отделением и операционным блоком Областной детской клинической больницы, которые возглавила в 1978 году.

Всю свою жизнь Клера Владимировна Асташкина посвятила спасению маленьких пациентов: успешно занималась лечением детей с хирургической патологией.

Коллектив "КП"-Рязань" выражает искренние соболезнования родным и близким.

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