Назначен главный федеральный инспектор по Рязанской области

Михаил Максимов (крайний слева) назначен федеральным инспектором по Рязанской области.
Главным федеральным инспектором по Рязанской области назначен 55-летний Михаил Максимов. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев охарактеризовал его как «ответственного, добросовестного профессионала высокого класса, который много лет живет и работает в Рязанской области и хорошо владеет ситуацией».
— Максимов будет координировать работу федеральных представительств в Рязанской области, работать в тесном контакте с руководством региона и содействовать в реализации поставленных задач, — заявил Щеголев.
Напомним, Сергея Яковлева обнаружили мертвым днем 6 июля. Известно, что рядом с телом лежало ружье.
ДОСЬЕ «КП»
Максимов Михаил Борисович родился 10 мая 1965 года.
Образование высшее военное:
- в 1986 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков;
- в 1999 году – военно-воздушную инженерную академию.
Более 30 лет прослужил в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации.
Награжден орденом «За военные заслуги».
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