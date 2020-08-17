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Назначен главный федеральный инспектор по Рязанской области

Михаил Максимов пришел вместо погибшего год назад Сергея Яковлева
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Михаил Максимов (крайний слева) назначен федеральным инспектором по Рязанской области.

Михаил Максимов (крайний слева) назначен федеральным инспектором по Рязанской области.

Главным федеральным инспектором по Рязанской области назначен 55-летний Михаил Максимов. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев охарактеризовал его как «ответственного, добросовестного профессионала высокого класса, который много лет живет и работает в Рязанской области и хорошо владеет ситуацией».

— Максимов будет координировать работу федеральных представительств в Рязанской области, работать в тесном контакте с руководством региона и содействовать в реализации поставленных задач, — заявил Щеголев.

Напомним, Сергея Яковлева обнаружили мертвым днем 6 июля. Известно, что рядом с телом лежало ружье.

ДОСЬЕ «КП»

Максимов Михаил Борисович родился 10 мая 1965 года.

Образование высшее военное:

- в 1986 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков;

- в 1999 году – военно-воздушную инженерную академию.

Более 30 лет прослужил в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации.

Награжден орденом «За военные заслуги».

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