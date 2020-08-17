30 жителей Рязани и области заболели коронавирусом

Пожилые люди еще соблюдают "масочный" режим. Фото из архива "КП"-Рязань".

Мы писали вчера, 16 августа, о том, что 30 положительных тестов на коронавирус находятся в региональном минздраве. Логично, что эта цифра сегодня прозвучала в сообщении опергруппы. Теперь уже 26 тестов со знаком "+" по COVID-19 проверяют медики. И наверняка 18 августа эта цифра и прозвучит - показатели зараженных в регионе заметно не снижаются.

На это даже обратил внимание митрополит Рязанский и Михайловский Марк - в своем обращении к пастве 16 августа он акцентировал внимание как раз на соблюдении верующими требований медиков.

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