В ЖК «Шереметьевский квартал» продаются квартиры по выгодной цене

ГК «Стройпромсервис».

В ГК «Стройпромсервис» до 31 августа действует новая акция на покупку квартиры в ЖК «Шереметьевский квартал» - от 1,30 млн рублей.

В домах представлены квартиры с функциональными планировками площадью от 29,90 до 92,30 кв. метров. Покупайте квартиру по выгодной цене. Хватит НЕ всем! Действует программа льготной ипотеки от 2,7% годовых.

Предложение распространяется на ограниченное количество квартир и действует только до 30 сентября 2020 года.

Выбрать квартиру: stroy-proms.ru Более подробную информацию можно получить в офисе продаж ГК «Стройпромсервис» или по телефону: +7 (4912) 247-000.

На правах рекламы.