16 августа под Рязанью случилось смертельное ДТП

На месте ДТП работали спасатели. Фото: сайт регионального УМВД.

В полиции рассказали, что 22-летний водитель автомобиля «Honda Accord», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, и, не справившись с рулевым управлением, вместе с пассажирами в салоне вылетел в кювет.

Это случилось в воскресенье, 16 августа, примерно в 21.40 на автодороге «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово –Гавердово», вблизи села Болошнево. В результате аварии водитель и двое его пассажирок в возрасте 21-го и 20-и лет от полученных травм скончались на месте ДТП. 22-летнему пассажиру повезло - с травмами он был госпитализирован.

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