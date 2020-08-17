В Михайловском районе скончалась супруга священника, больная коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой митрополит Рязанский и Михайловский Марк напомнил православным о важности соблюдения мер безопасности.

— Я поминал болящих, в том числе протоиерея Георгия Булекова, который заболел со всей семьей. Он болен коронавирусом. Скончалась супруга одного из священников Михайловского района - Ольга. Несмотря на то, что она вовремя обратилась к врачам, хронические болезни не дали ей возможность выйти из этого состояния, и она скончалась. Мы молимся, конечно, за болящих, но ситуация и в городе, и в стране, и в мире показывает, что люди, к сожалению, болеют, — сказал в обращении владыка.

По словам митрополита, есть случаи, когда люди болеют коронавирусом уже по второму разу.

— Человек переболел в феврале, и вот уже заболел в августе. Поэтому прошу вас, берегите себя и своих близких, соблюдайте правила гигиены и не искушайте Господа Бога.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!