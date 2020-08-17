Купив квартиру за 2,8 млн, рязанка отсудила 6,3 млн рублей

Рязанка отсудила у застройщика 6 млн за шум от лифта в квартире. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанском областном суде рассмотрели жалобу по иску рязанки к ООО «Свет» о защите прав потребителей.

Установлено, что в апреле 2014 года женщина купила у ООО «Свет» квартиру стоимостью 2 млн 800 тысяч рублей, но до 2018 года в ней никто не проживал.

Осенью 2018 года хозяйке стало очевидно, что квартира непригодна для проживания из-за шума, который издает лифт, расположенный за стеной кухни, санузла и ванной комнаты.

Согласно протоколу лабораторных исследований и экспертного заключения, звуковое давление и шум превышают все нормативы. Кроме того, в квартире имеются и другие недостатки – в пластиковых окнах и отопительном оборудовании.

Все претензии женщины к ООО «Свет» остались без удовлетворения.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что в приобретенной истцом квартире имеются серьезные недостатки, которые возникли до передачи имущества по договору и не могли возникнуть после ее передачи покупателю. При этом данные недостатки носят скрытый характер. Женщина, не обладающая специальными познаниями, просто не могла их обнаружить в момент покупки.

Советский районный суд удовлетворил иск и решил взыскать с ответчика в пользу истца убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 6 млн 300 тысяч рублей.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения.

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