Уже неделю не могут найти рязанца, исчезнувшего на «семерке» баклажанового цвета.

В Рязанской области продолжаются поиски бесследно исчезнувшего 57-летнего Александра Корнеева. По данным волонтеров отряда «Лиза Alert Рязань», мужчина 11 августа уехал из дома в Новомичуринске на автомобили «Жигули» седьмой модели цвета «баклажан» и исчез (читать подробнее с приметами пропавшего).

«По поиску проделали большую работу: оклеили все районы его возможного местонахождения, патрулировали различные участки города, дачные кооперативы, СНТ. Продолжаем позванивать медицинские учреждения и распространять информацию о пропавшем в сети.

За все время поисков мы получили лишь одно свидетельство, и по нему уже отработали. Пока зацепок больше нет», - говорится в сообщении.

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