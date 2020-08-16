В рязанских больницах находятся 164 пациента с коронавирусом

Пугающая стабильность - число зараженных никак не снижается. Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на вечер 16 августа в лечебных учреждениях находятся 164 пациента с COVID-19, в том числе 3 ребенка.

Больше всего пациентов - 104 - в состоянии средней тяжести. Именно об этом говорят в региональном минздраве. Состояние 47 человек врачи оценивают как удовлетворительное.

"Тяжелых" больных насчитывается 13 человек, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее мы рассказали об убаюкивающей стабильности - в рязанском регионе по состоянию на 16 августа было снова около тридцати - 27 - зараженных COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!