17 августа в детсадах, школе и целом ряде домов Рязани не будет холодной воды

Холодную воду придется ждать в течение дня. Фото из архива "КП"-Рязань".

В понедельник, 17 августа, с 9.00 до 13.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Касимовское шоссе, д. 46, д. 48 корп. 1, д. 48 корп. 2, д. 48 корп. 4, д. 48 корп. 5, д. 48а (д/сад №138), д. 50а (д/сад №147), д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 52 корп. 1, д. 52 корп. 2, д. 54 корп. 1, д. 54 корп. 2, д. 54 корп. 3, д. 56 корп. 1, д. 50б;

- ул. Новоселов, д. 33, д. 33 корп. 6;

- ул. Тимакова, д. 3, д. 5, д. 7 (школа №67).