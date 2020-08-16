В полиции рассказали подробности жесткого ДТП в центре Рязани

Водитель перевернувшейся "Калины" оказался в больнице. Фото: сообщество ВКонтакте.

В воскресенье 16 августа на регулируемом перекрестке улиц Есенина и Садовой в середине ясного солнечного дня произошло серьезное ДТП. Полиция рассказала подробности случившегося.

Женщина-водитель 1968 года рождения на Volkswagen Tiguan попыталась пересечь перекресток улиц Есенина и Садовой на запрещающий сигнал светофора. Перпендикулярно VW уже начала движение LADA, которой управлял ровесник автоледи.

При столкновении двух автомобилей более компактная "Калина" оказалась на крыше. А ее водитель уже доставлен в медицинское учреждение.