В Рязани суд наказал нарушителей "коронавирусного" режима

Нарушителей "масочного" режима наказал суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 14 августа, в Советском районном суде Рязани прошел ряд заседаний, в ходе которых были рассмотрены случаи невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности. А это предусматривает административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Как итог, шестеро человек получили наказание в виде штрафа размером в 1 тысячу рублей, а еще двоим были вынесены предупреждения.

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

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