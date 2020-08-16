На нескольких улицах Рязани с 17 августа отключат горячую воду

Горячей воды не будет сразу в нескольких десятках домов Рязани. Фото из архива "КП"-Рязань".

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Рязани, будет отключена подача горячего водоснабжения с 17 по 21 августа в доме 50 по улице Кудрявцева.

А с 17 по 30 августа не будет ГВС уже по целому перечню адресов областного центра:

- ул. Семашко, д. 3 корп. 10 (госпиталь ВВиТ), д. 50 (д/сад №65), д. 38/40, д. 48а, д. 56;

- ул. Гагарина, д. 53 (поликлиника №6), д. 71 корп. 2 (д/сад №84), д. 158 (школа №5), д. 156, д. 156 корп. 1, д. 156 корп. 2, д. 29, д. 33, д. 40, д. 41 корп. 1, д. 41 корп. 2, д. 42, д. 44, д. 48, д. 50, д. 53, д. 59/1, д. 60/64, д. 63/29, д. 65, д. 69, д. 70/10, д. 71, д. 71 корп. 1;

- ул. Баженова, д. 35 (психиатрическая больница), д. 27, д. 29, д. 33;

- ул. Полетаева, д. 28 (детская поликлиника №5), д. 14, д. 1/14, д. 10/10, д. 11 корп. 1, д. 12, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 15, д. 19/10, д. 19 корп. 1, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 27, д. 27 корп. 1, д. 28, д. 29 корп. 1, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 31, д. 31 корп. 1, д. 32, д. 33/67, д. 5;

- ул. Островского, д. 15а (д/сад №12), д. 4а (д/сад №160), д. 12, д. 14, д. 15, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 20, д. 20 корп. 1, д. 22, д. 22 корп. 1;

- ул. Старая дубрава, д. 8 (д/сад №30), д. 1;

- ул. проезд Островского, д. 3 (д/сад №73), д. 4а, д. 9;

- ул. Дзержинского, д. 78 (школа №16);

- ул. 1-я Линия, д. 2;

- ул. 4-я Линия, д. 1, д. 4;

- пл. 50 лет Октября, д. 2;

- ул. Братиславская, д. 1/2, д. 2 корп. 1, д. 21, д. 27, д. 27а, д. 8, д. 8 корп. 1;

- ул. Гоголя, д. 12/9, д. 17, д. 21, д. 23, д. 3, д. 32, д. 4, д. 9/8;

- ул. Пушкина, д. 13, д. 13 корп. 1;

- ул. Славянский проспект, д. 6;

- ул. Спортивная, д. 19;

- ул. Стройкова, д. 49, д. 51;

- ул. Татарская, д. 51/15, д. 68, д. 91;

- ул. Толстого, д. 10;

- ул. Чернышевского, д. 5, д. 6а, д. 7, д. 7а, д. 10, д. 16;

- с 17 по 21 августа по следующим адресам:

- ул. Кудрявцева, д. 50.

Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

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