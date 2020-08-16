В центре Рязани случилось серьезное ДТП

Кто конкретно пострадал в ДТП, пока неизвестно. Фото: сообщество "ДТП | Аварии | Рязань".

В воскресенье 16 августа на регулируемом перекрестке улиц Есенина и Садовой в середине ясного солнечного дня произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы в группе "ДТП | Аварии | Рязань" социальной сети ВКонтакте, столкнулись VW Tiguan и отечественная LADA "Калина", которая от удара перевернулась на крышу.

Как видно на снимках, на месте дорожно-транспортного происшествия работают медики, сотрудники МЧС и ГИБДД. Официальной версии случившегося пока не опубликовано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!