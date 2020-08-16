Самый именитый за всю историю ХК "Рязань" форвард продолжит карьеру в Казахстане

Николай Жердев форму "горожан" поменяет на казахстанскую. Фото: сайт ХК "Рязань".

Имеющий опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев пополнит ряды кокшетауского "Арлана", сообщает Championat.com.

15 октября 2019 года пресс-служба ХК «Рязань» сообщила, что клуб расторг контракт с двукратным чемпионом мира Николаем Жердевым. По официальной версии, озвученной «Комсомольской правде», команда и игрок расстались из-за семейных обстоятельств последнего.

Рязанские болельщики во время домашний игр тепло поддерживали Николая, который до этого больше года не играл в хоккей. В составе «горожан» Жердев провел девять игр, набрал два очка (за две результативные передачи), показатель полезности составил «-7».

Затем именитый хоккеист дал интервью, в котором предельно откровенно рассказал о том, что алкоголь стал причиной его бед.

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