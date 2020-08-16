Убаюкивающая стабильность: в рязанском регионе снова 27 зараженных COVID-19

Коронавирус, судя по цифрам, похоже, затаился. Фото из архива "КП"-Рязань".

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 16 августа в регионе выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 30 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава.

С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 6742 рязанцев. А вместе с условно зараженными под контролем врачей 6772 человека.

По официальным сведениям, 14 августа в Рязанской области выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а 31 положительный тест находился на подтверждении у медиков.

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