В больницах Рязани 13 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В больницах лежит еще 161 рязанец с коронавирусом — оперштаб. Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 15 августа в больницах Рязани с диагнозом коронавирус находится 161 пациент, из них – три ребенка, сообщает оперативная группа областного правительства.

Как отметили в минздраве, состояние 44 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 104 пациента - средней степени тяжести. Кроме того, в тяжелом состоянии на сегодняшний день 13 человек, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, 15 августа в Рязанской области выявили 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Еще 27 положительных тестов находятся на подтверждении в минздраве.

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