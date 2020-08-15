Скончался рязанский журналист Валентин Ушаков

Ушел из жизни рязанский журналист Валентин Ушаков. Фото: газета "Скопинский вестник".

15 августа на 77 году ушел из жизни бывший сотрудник редакции газеты «Скопинский вестник» Валентин Дмитриевич Ушаков. Долгие годы он работал в районке, возглавлял промышленный отдел, был редактором.

В Валентин Дмитриевич работал в Скопинском агролицее №38 заместителем директора по учебной части.

После ухода на пенсию он продолжил сотрудничество с газетой и периодически приносил свои материалы. Много писал о строительстве храма на Побединке, очень поддерживал это благое дело, помогал им выпускать газету.

«Это был порядочный, добрый, пунктуальный, очень аккуратный человек, который серьезно и с душой относился к любому делу, за которое брался», - отметили в некрологе коллеги Валентина Ушакова.

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