Из-за кишечной палочки в озере Ласковском под Рязанью запретили купаться

В воде озера Ласковское Рязанского района превышены показатели содержания бактерий кишечной палочки в десять раз. Результаты экспертизы обнародовал Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области.

В связи с этим администрация Рязанского района запретила купание в озере.

Чем опасна кишечная палочка?

Купание в водоеме с повышенным содержанием колиформных бактерий может привести к возникновению острых кишечных инфекций, в том числе, в тяжелой форме у детей, гнойных инфекционных офтальмитов и отитов.

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