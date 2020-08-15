В Рязанской области исчез мужчина на «Жигулях» баклажанового цвета.

В Рязанской области разыскивают бесследно исчезнувшего 57-летнего Александра Корнеева, сообщает поисковый отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, мужчина 11 августа уехал из дома в Новомичуринске на автомобили «Жигули» седьмой модели цвета «баклажан» и исчез.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, седые короткие волосы, усы, глаза голубые.

Одет: синие спортивные штаны с белыми лампасами, футболка-поло темно-синяя в бело-красную полоску, шлепки черные.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Девять дней идут поиски бесследно исчезнувшего рязанца в шортах «адидас»

Мужчина не выходит на связь с родственниками с 5 августа (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!