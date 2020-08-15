В Рязанской области исчез мужчина на «Жигулях» баклажанового цвета.
В Рязанской области разыскивают бесследно исчезнувшего 57-летнего Александра Корнеева, сообщает поисковый отряд «Лиза Alert Рязань».
По данным волонтеров, мужчина 11 августа уехал из дома в Новомичуринске на автомобили «Жигули» седьмой модели цвета «баклажан» и исчез.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, седые короткие волосы, усы, глаза голубые.
Одет: синие спортивные штаны с белыми лампасами, футболка-поло темно-синяя в бело-красную полоску, шлепки черные.
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