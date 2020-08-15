Восход Луны над Рязанью сняли в замедленной съемке за 10 секунд. Фото: Алексей Харин.

В социальных сетях опубликовали таймлапс (замедленная видеосъемка – Ред.) процесса восхода Луны над Рязанью. Автор ролика рязанец Алексей Харин.

Напомним, 21 июня рязанцы наблюдали редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, а вечером огненный закат. Небесное явление было видно практически на всей территории России. Рязанцы фотографировали это чудо природы и незамедлительно выкладывали эту красоту в социальные сети (смотреть фотографии).

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