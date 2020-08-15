Роспотребнадзор проверил 65 рязанских магазинов

Роспотребнадзор проверил рязанские магазины.

13 августа сотрудники Роспотребнадзора побывали в 65 магазинах города, чтобы проверить, как работают объекты розничной торговли в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Во время проведенного мониторинга грубых нарушений законодательства не установлено», - заявили в ведомстве.

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