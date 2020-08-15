Глава рязанского СК Владимир Никешкин обнародовал декларацию о своих доходах

Стало известно, сколько заработал Владимир Никешкин за 2019 год. Фото: СУ СК России.

Руководитель Следственного управления СК России по Рязанской области генерал-лейтенант Владимир Никешкин за 2019 год заработал 3 809 740 рублей. Это немногим больше, чем годом ранее – 3 575 397 рублей. Декларацию о доходах руководителей регионального СК опубликовали на сайте ведомства.

Кроме того, в собственности генерала имеются автомобиль Toyota RAV4, автоприцеп ВМЗ, земельный участок - 811 кв. метров, жилой дом - 35,4 кв. метров и квартира в долевой собственности (1/3) общей площадью 73,7 кв. метров.

У супруги главы рязанского СК годовой доход скромнее - 1 165 068 рублей.

Ранее, напомним, о доходах за 2019 год отчитался губернатор Николай Любимов, зампред правительства Евгений Беленецкий, который, в частности, объяснил, откуда у его дочерей квартиры в Украине и США.

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