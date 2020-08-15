На улице Братиславской к 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест. Фото: администрация Рязани.

Власти Рязани побывали на месте строительства школы на 1100 мест на улице Братиславской. В настоящее время рабочие завершают отделочные работы, собирают и расставляют мебель в классах, монтируют оборудование пищеблока и обустраивают библиотеки.

Новую школу на 1100 мест планируют открыть в Рязани к 1 сентября.

Кроме того, в спортзале крепят баскетбольные кольца, шведские стенки и другие снаряды, а во дворе устанавливают игровое оборудование для детей младших классов.

В новой школе в Горроще расставляют мебель.

«С небольшим отставанием от графика благоустраивается прилегающая территория: укладка тротуарной плитки, асфальт на дорожках и озеленение», - говорится в сообщении городской администрации.

Спортазал в новой школе в Горроще.

Как заверяют власти, все работы идут под полным контролем, чтобы к 1 сентября школа была полностью готова принять учеников.

Власти заверили, что новую школу в Горроще сдадут к 1 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!