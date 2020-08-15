В понедельник на трех улицах Рязани отключат холодную воду

В понедельник, 17 августа, в Рязани на нескольких улицах отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В понедельник с 09:00 до 13:00 холодной воды не будет в Рязани по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, д. 46, д. 48 корп. 1, д. 48 корп. 2, д. 48 корп. 4, д. 48 корп. 5, д. 48а (д/сад №138), д. 50а (д/сад №147), д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 52 корп. 1, д. 52 корп. 2, д. 54 корп. 1, д. 54 корп. 2, д. 54 корп. 3, д. 56 корп. 1, д. 50б;

- ул. Новоселов, д. 33, д. 33 корп. 6;

- ул. Тимакова, д. 3, д. 5, д. 7 (школа №67).

Напомним, 17 августа в Рязани отключат горячую воду на 21 улице (смотрим список адресов).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!