РМПТС из-за долгов может оставить рязанцев без тепла

Муниципальное предприятие РМПТС, которое является поставщиком тепловой энергии населению, а также детским садам, школам, больницам и другим объектам, серьезно задолжало Ново-Рязанской ТЭЦ. Об этом сообщает региональное УФАС. Причина долгов муниципальщиков якобы в том, что в период пандемии коронавируса снизились платежи населения за оплату услуг ЖКХ.

ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» направило в адрес РМПТС предупреждение о введении режима ограничения подачи тепла в случае непогашения долгов. А если и после этого РМПТС не рассчитается, то подача тепла прекратится полностью.

13 августа Ново-Рязанская ТЭЦ ограничила режим подачи тепловой энергии, теплоносителя до допустимого минимума.

«В случае полного прекращения подачи тепла РМПТС не сможет исполнять свои обязательства перед населением, что, в свою очередь, приведет к прекращению поставки горячей воды в многоквартирные дома Рязани», - говорится в сообщении антимонопольщиков.

Чтобы не допустить этого рязанское УФАС предостерегло руководство Ново-Рязанской ТЭЦ о «недопустимости совершения планируемых действий».

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