В Рязани открыли новый центр для ремонта самолетов

В Рязани открыли новый участок ремонта самолетов. Фото: правительство Рязанской области.

14 августа на АО «360 Авиационный ремонтный завод» презентовали новый сервисный центр. Завод является одним из ведущих предприятий России и СНГ, на котором ремонтируют военные и гражданские самолеты, в том числе - оснащенных сложнейшими комплексами навигационного и радиоэлектронного оборудования.

губернатор Любимов посидел в кабине летчиков. Фото: правительство Рязанской области.

Ввод в эксплуатацию нового сервисного участка позволит создать дополнительные рабочие места, 195 мест к концу 2023 года, и серьезно повысит мощности завода. На предприятии смогут ежегодно капитально ремонтировать вдвое больше самолетов, а количество машин, которые проходят техническое обслуживание, вырастет с 5 до 16.

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