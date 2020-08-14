В Рязани стартует фестиваль «Небо России»

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15 августа в Рязани стартует фестиваль воздухоплавания «Небо России»

В этом году все массовые мероприятия в рамках фестиваля на территории Рязанского кремля, отменены (праздничное открытие, вечернее свечение и закрытие фестиваля), также отменена спортивная часть фестиваля. Но несмотря на ограничения, аэростаты все же поднимутся в небо и порадуют рязанцев и гостей нашего города.

Основной зоной полетов станет район сел Шумашь, Заокское, Коростово, Солотча, Варские, Алеканово, Дубровичи и Агро-Пустынь.

Что бы гарантированно увидеть наполнение аэростатов, необходимо отслеживать информацию в социальной сети «ВКонтакте», где за час до начала полета будет выкладываться информация о точном месте старта. Либо можно приехать на своем автомобиле к месту сбора воздухоплавателей. При условии благоприятной погоды, воздухоплаватели будут встречаться ежедневно с 15 по 18 августа, утром - 4:30, вечером - 17:30 на парковке ТРЦ «Круиз» справа от ресторана «Макдональдс» (ориентир-палатка «Фейерверки»).